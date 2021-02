La société française Pharma & Beauty va commercialiser à partir du 1er mars dans l'hexagone un spray nasal qui éliminerait 99% de la charge virale du Covid-19 en cas de contamination.

Comment ça marche ? Le groupe y travaille depuis près d'un an. Le produit est composé à 60% d'eau purifiée et à 40% d'eau ionisée très chargée en agents antimicrobiens et antiviraux. Une eau, déjà utilisée au Japon pour soigner les brûlures et certaines maladies de peau, qui permet de décoller le virus de la paroi nasale. Il faut ensuite l'expulser de l'organisme en se mouchant.

L'efficacité du spray a été approuvée par l'IUT de Marseille et le Professeur Bernard La Scola, qui conclut que la solution permet d’éliminer plus de 99% du virus en 30 secondes, précise le groupe pharmaceutique sur Linkedin. Au total, trois études différentes ont été validées par les laboratoires, appuie la Dépêche du Midi.

Un spray préventif

Loin d'être un traitement miracle, ce spray peut toutefois être utilisé en prévention, après avoir été en contact avec des personnes infectées par le coronavirus. Selon les études, deux pulvérisations dans chaque narine, quatre à six fois par jour, sont nécessaires pour empêcher la propagation du Covid-19. Le spray aurait aussi des vertus anti-pollution, purifiantes et nettoyantes.

Un procédé intéressant "si on fait une inhalation juste après avoir été infecté", expliquait le médecin généraliste diplômé en immunologie, Pierre-Jacques Raybaud à l'AFP en janvier dernier. Le spray "ne remplace pas le vaccin. Mais il s’agit d’un geste barrière supplémentaire qui va permettre de limiter la contamination", précise le fondateur de Pharma & Beauty, Laurent Dodet, interviewé par nos confrères de 7sur7.

Bientôt disponible en Belgique ?

Un deal avec la Belgique devrait avoir lieu dans les prochains jours a déclaré le patron du groupe à 7sur7. Le produit pourrait ainsi être rapidement commercialisé dans notre pays. "La Belgique sera dans le peloton de tête" des pays où le spray sera disponible, confirme Laurent Dodet.