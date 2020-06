Son prix ne devrait pas être excessif, loin de là.

La course au vaccin contre le coronavirus s'intensifie de jour en jour. Les sociétés pharmaceutiques sont nombreuses à s'activer dans l'espoir de trouver ce qui est considéré aujourd'hui comme le Graal. La date à laquelle sera disponible ce fameux traitement reste toutefois hypothétique. Si beaucoup parlaient de fin 2020, Pascal Soriot, PDG d'AstraZeneca, a estimé sur Bel RTL qu'un vaccin pourrait être disponible en Belgique dès le mois d'octobre.

Des essais cliniques, regroupant quelque 10.000 patients, ont été entamés au Royaume-Uni. Les résultats sont attendus d'ici à la fin de l'été. Selon M. Soriot, s'ils s'avèrent positifs, cela voudrait dire que la Belgique aura bel et bien un vaccin contre le Covid-19 en octobre. Mais à quel prix ? Le PDG d'AstraZeneca a souligné que les firmes pharmaceutiques s'étaient engagées à ne pas faire de profit dans cette opération. "Ce n'est pas une course pour devenir riche mais pour régler le problème de cette pandémie terrible", a-t-il expliqué, indiquant que le vaccin serait disponible pour la modique somme de deux euros.

La firme travaille en réalité sur deux vaccins: l'un qui protège pendant un an contre le coronavirus (celui qui pourrait être disponible dès le mois d'octobre) et l'autre efficace pendant une période de six mois.