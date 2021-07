Quels facteurs génétiques font que certains patients atteints du Covid-19 développent une maladie grave, potentiellement mortelle, nécessitant une hospitalisation, alors que d’autres s’en sortent avec des symptômes légers voire sans symptômes du tout ?

C’est la question cruciale, urgente, complexe et centrale à laquelle a tenté de répondre une étude d’une très grande ampleur à laquelle ont participé plus de 3500 chercheurs et médecins issus de 25 pays à travers le monde, dont en Belgique une soixantaine de scientifiques de l’ULiège, du CHU de Liège et du CHC Mont Légia.