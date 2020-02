Nombre de morts, nombre de cas confirmés, nombre de personnes guéries... Des étudiants et chercheurs de la Johns Hopkins Whiting School of Engineering ont mis au point une carte du monde qui reprend toutes les données liées au nombre de personnes touchées par le coronavirus.

"Nous avons développé un tableau de bord interactif sur Internet afin de visualiser et de suivre les cas signalés en temps réel. Il illustre l'emplacement et le nombre de cas COVID-19 confirmés, de décès et de guérisons pour tous les pays touchés", décrit l'école d'ingénieurs américaine sur son site.

Publiée la première fois le 22 janvier dernier, est continuellement mise à jour en temps réel, en utilisant, depuis le 1er férvier, les données provenant d'une plateforme en ligne gérée par les membres de la communauté médicale chinoise. L'équipe qui a créé le carte explique "Au fur et à mesure de l'évolution de l'épidémie, le processus de notification manuelle est devenu insoutenable et nous avons adopté une stratégie de flux de données vivantes semi-automatisé", explique l'équipe d'ingénieurs pour expliquer ce recours à une aide extérieure.

Mais pour les données qui ne concernent pas la Chine, il est plus rapide pour eux de faire appel aux réseaux sociaux, aux médias locaux ou les communications directes via le tableau de bord qu'ils ont créé. Mais tout est toujours vérifié via des organes officiels, comme les ministères ou les autorités sanitaires des différents pays concernés.

L'objectif de la carte du monde développée par cette équipe est de fournir "aux chercheurs, aux autorités de santé publique et au grand public" un outil de suivi de l'évolution du coronavirus à travers le monde. C'est pour cela que toutes ces informations sont disponibles gratuitement.