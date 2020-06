L'entreprise Ziphius Therapeutics située à Oostkamp a annoncé mardi son intention de commercialiser un vaccin contre le coronavirus d'ici l'automne 2021, indique le quotidien De Tijd.

L'information a été confirmée par le CEO de la firme, Chris Cardon. La société affirme avoir obtenu des résultats prometteurs après plusieurs tests et prévoit de commencer les essais sur les humains en octobre. L'entreprise ne commencerait la production à plus grande échelle qu'en 2021. Les premières livraisons sont prévues pour l'automne 2021. "Nous sommes en contact étroit avec les autorités réglementaires pour l'informer de nos progrès. Nous sommes conscients du besoin imminent d'un traitement contre le coronavirus et voulons anticiper rapidement une prochaine vague potentielle de virus", explique Chris Cardon.

La société dit également vouloir coopérer avec d'autres sociétés belges pour poursuivre le développement du vaccin.