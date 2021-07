Alors que les mécanismes qui induisent le cancer suite au tabagisme ou à une exposition excessive aux UV ont été élucidés depuis un certain temps déjà, des chercheurs de l’école de médecine de Harvard, aux États-Unis, viennent de découvrir comment la mutation de certaines cellules pouvait provoquer un cancer colorectal chez les gros consommateurs de viande rouge. Si ce lien ne faisait plus vraiment de doute, encore fallait-il l’expliquer. Faire la lumière sur le mécanisme biologique : est-ce la viande en tant que telle qui est à l’origine des cancers, notamment en raison du fer héminique qu’elle contient ? L’origine des tumeurs est-elle attribuable aux additifs nitrités, ajoutés dans les processus de transformation d’un grand nombre de charcuteries ? Ou alors d’autres facteurs doivent-ils être mis en cause, comme la cuisson des aliments, le mode de vie ?

Autant de questions auxquelles cette étude semble apporter une réponse. Pour les auteurs, il existe en effet bel et bien un lien biologique entre les deux. Selon eux, une alimentation très fortement carnée peut effectivement altérer le génome. Explications.