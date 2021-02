"Il s'agit de la première preuve validée par les pairs de l'efficacité d'un vaccin dans les conditions du monde réel", a déclaré à l'AFP Ben Reis, l'un des co-auteurs de cette étude publiée mercredi dans le prestigieux New England Journal of Medicine.

Jusqu'ici, l'efficacité du vaccin a été prouvée par des essais cliniques réalisés sur des milliers de personnes, mais pas en conditions réelles, qui impliquent une plus grande variété de personnes et de comportements, ou encore des défis logistiques comme le maintien de la chaîne du froid.

L'étude a été menée à partir des données de quelque 1,2 million de personnes soignées par l'un des plus gros organismes de santé d'Israël (Clalit Health Services), entre le 20 décembre 2020 et le 1er février 2021. A ce moment, le variant britannique circulait largement dans le pays, rendant ces résultats d'autant plus intéressants.

Près de 600.000 personnes ayant reçu le vaccin ont été "associées" très rigoureusement à quelque 600.000 autres n'ayant pas reçu l'injection, et présentant des caractéristiques très similaires en termes de sexe, d'âge, mais aussi de comorbidités et de lieu d'habitation.

En comparant les deux groupes, les auteurs montrent que la vaccination a réduit de 94% les cas symptomatiques du Covid-19, de 92% les cas graves de la maladie, et de 87% les hospitalisations. Ces taux valent pour la protection obtenue au moins sept jours après la seconde injection.

Mais "un effet assez conséquent a été observé avant même la seconde dose", a relevé auprès de l'AFP Noam Barda, l'un des deux auteurs principaux, avec une efficacité de 57% pour les cas de Covid-19 avec symptômes, et 62% pour les cas graves.

Le vaccin était également efficace à 72% pour empêcher les décès du Covid-19 après la première dose, mais leur faible nombre dans cette étude rend ce résultat moins fiable.

L'efficacité était relativement constante pour tous les groupes d'âge, "y compris les personnes âgées de plus de 70 ans", a précisé Ben Reis. En revanche, "nous avons des indications montrant que pour les personnes ayant beaucoup de maladies (antérieures), le vaccin marche légèrement moins bien."