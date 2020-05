137 nouvelles infections mercredi contre 257 ce jeudi. Le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 a considérablement augmenté en 24 heures, selon les derniers chiffres publiés par Sciensano et le SPF Santé publique. Faut-il s'en inquiéter ? Le virologue Steven Van Gucht croit connaître l'explication.

Certes, davantage de tests ont été rapportés (13.917 jeudi contre 9.443 mercredi) dans le dernier bilan belge. Il n'empêche que le nombre de contaminations est reparti à la hausse, même si toutes les tendances à la baisse se confirment.

"J'ai aussi remarqué", concède Steven Van Gucht, président du comité scientifique de Sciensano, interrogé par nos confrères du Nieuwsblad. "Le nombre de contaminations a considérablement augmenté. Mais quand on y regarde de plus près, on constate surtout que cette augmentation concerne les maisons de repos: de 26 à 126 cas positifs. Au sein de la population, les nouvelles infections sont stables. Cela signifie qu'il pourrait y avoir un foyer dans une maison de repos. Lorsqu'on détecte de nouveaux cas, l'objectif est aussi de faire des tests élargis dans cette maison de repos pour créer une barrière entre les résidents positifs et les autres."

Selon les chiffres, la tendance à la baisse au sein de la population est donc toujours d'actualité. Pas de quoi parler d'un retour en force de l'épidémie, donc.