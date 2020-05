Jeune et sportive, une collègue - qui pourtant veille à maintenir sa condition physique comme elle peut en ces temps de confinement -, s'étonne : "j'ai fait une phlébite (NdlR: thrombose veineuse), probablement due au fait que je n'ai pas suffisamment bougé ces derniers temps".

Et de fait, dans ses consultations, le Pr Cédric Hermans, chef du service d'hématologie aux Cliniques Universitaires Saint-Luc, confirme: "Au cours des derniers jours, plusieurs patients se sont présentés avec une thrombose veineuse profonde (TVP) ou une embolie pulmonaire (EP) clairement favorisées par la sédentarité, l’immobilité accrue. Ces personnes avaient probablement sous-estimé les risques pour leur santé du contexte actuel. Je reçois aussi des dizaines de messages de patients inquiets et qui se demandent ce qu'il faut faire au quotidien, en période de confinement et à la sortie du confinement."

Certaines personnes sont-elles encore plus à risque que d'autres?