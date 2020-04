La province de Flandre occidentale a reçu 140.800 masques de la province chinoise de Zhejiang. "Une offre que nous acceptons avec plaisir", a souligné jeudi Jean de Bethune, député provincial. "Nous avons une très bonne relation depuis 20 ans environ avec cette province qui partage beaucoup de points communs avec nous, comme l'industrie textile et l'activité portuaire", explique le député en charge des relations extérieures et de la politique nord-sud.

"Le gouverneur chinois nous a offert plus de 140.000 masques dont des masques N95 et chirurgicaux. Une offre que nous acceptons avec plaisir. Nous devons à présent trouver le meilleur moyen de faire parvenir l'équipement de protection en Belgique, car le nombre de vols est particulièrement restreint. Nous distribuerons ensuite les masques là où le besoin est le plus grand", a conclu M. Bethune.