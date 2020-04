L'Université de Liège est désormais capable de réaliser 2000 tests supplémentaires par jour. Partagée avec les laboratoires pharmaceutiques, la technique permet, selon ses chercheurs, d'atteindre les fameux 10.000 tests de dépistage quotidiens, avant d'en arriver progressivement à 20.000.

L'augmentation de nos capacités de testing pour détecter les personnes infectées par la COVID-19 est l'un des éléments-clés de ces dernières semaines. Notamment parce que l'avenir et le degré de sévérité du confinement en dépendent. Fin mars, Philippe De Backer (Open VLD), en charge de la gestion du matériel de lutte contre le coronavirus, avait annoncé la volonté des autorités d'atteindre rapidement le cap des 10.000 tests quotidiens, contre 2000 initialement.

Le PCR, test le plus fiable, est également le plus chronophage. Le gouvernement a donc fait appel aux laboratoires pharmaceutiques, entreprises de biotechnologies et universités du pays pour développer de nouvelles méthodes et technologies de testing, afin de contourner les problèmes actuels, notamment le manque de réactifs, indispensables à la mise en oeuvre de ce fameux test PCR.

Un dépistage à grande échelle

Ce samedi après-midi, l'Université de Liège (ULiège) a annoncé qu'elle venait de résoudre la question des réactifs et de mettre au point un test automatisé de détection, qui permettra désormais d'augmenter de plusieurs milliers d'unités la capacité quotidienne de testing de la Belgique.

"Pour pouvoir détecter le virus à grande échelle, il faut que l'ensemble de la procédure de détection puisse se faire vite et bien" explique le Pr. Fabrice Bureau, co-concepteur de cette méthode et vice-recteur à la recherche de l’ULiège. "La première étape consiste à inactiver le virus, la seconde à en extraire le matériel génétique, et la troisième à amplifier ce matériel génétique pour que celui-ci soit détectable et visible". Ce qui permet, in fine, de déterminer si l'échantillon analysé est positif ou négatif. Or, jusqu'à présent, un problème technique ralentissait la seconde étape.



Cinq réactifs synthétisés

"Il y a deux manières de procéder pour extraire le matériel génétique du virus" poursuit Fabrice Bureau "une approche manuelle, fastidieuse et chronophage, et une approche automatisée plus rapide, mais nécessitant cinq réactifs qui étaient tous en rupture de stock. Nous sommes parvenus à synthétiser ces cinq réactifs. Ce qui signifie que nous sommes désormais capables de fabriquer les réactifs nécessaires pour avoir recours à cette approche automatisée, et réaliser jusqu'à 40 000 tests quotidiens."

La Belgique sera-t-elle capable de procéder à 40.000 tests de dépistage dès ce dimanche ? Non, car cette innovation s'insère dans une chaîne logistique complexe. Avant de tester quoique ce soit, il faut disposer des échantillons concernés. Or, les écouvillons nécessaires pour réaliser les prélèvements manquaient, eux aussi. "Le ministre De Backer est parvenu à en commander et ils devraient arriver d'ici lundi ou mardi" précise le chercheur liégeois.

Vers 20.000 tests quotidiens

Aujourd'hui, l'université de Liège est capable de réaliser elle-même 2000 tests quotidiens supplémentaires dans ses laboratoires. Mais il y a mieux : les chercheurs liégeois font actuellement parvenir les fameux réactifs aux différents laboratoires pharmaceutiques (GSK, UCB, Janssen). "Nous avons fourni la technique, ils ont la force de frappe" se félicite Fabrice Bureau. "Les firmes devraient disposer des réactifs lundi ou mardi. Elles ne peuvent pas aller trop vite non plus dans la mise en pratique, mais on devrait désormais parvenir à effectuer 10.000 tests par jour, avant d'en arriver progressivement à 20.000." "En quinze jours, nous avons réinventé cinq réactifs" conclut-il. "C'est une prouesse, et une belle collaboration avec le monde pharmaceutique."​