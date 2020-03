Une troisième personne, revenant d'une zone à risque, a été testée positive au coronavirus en Belgique, a indiqué lundi matin le cabinet du ministre bruxellois de la Santé Alain Maron. "Il présente des symptômes d'infection mais garde un bon état général", a précisé le cabinet. Le patient est confiné à domicile et a reçu "le matériel nécessaire et la documentation adéquate".

Le service d'inspection va à présent rechercher toutes les personnes qui ont été en contact avec ce patient récemment.

"Il semblerait qu’il y ait une personne bruxelloise revenant de Milan et qui a été diagnostiquée positive, a déclaré la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, sur Bel RTL. Elle est en isolement chez elle et elle présente un peu de température… ça veut dire que le diagnostic a été efficace et que des mesures ont été prises pour qu’il n’y ait pas de contact avec d’autres personnes".

Contrôle des personnes qui ont été en contact avec le troisième Belge infecté

"Le service d'inspection va maintenant rechercher toutes les personnes qui ont été en contact avec le Bruxellois récemment, leur demander si elles sont en bonne santé et de surveiller leur température deux fois par jour", a indiqué Alain Maron dans un communiqué ce lundi matin. Ces personnes pourraient être invitées à s'isoler à leur tour si elles présentent des symptômes.