Selon les informations publiées mercredi par l’ECDC (European centre for Disease Prevention and Control), la Belgique figure désormais à la cinquième place européenne, avec 29,9 % des personnes de 18 ans et plus qui ont reçu au moins une dose du vaccin. Dans ce classement, qui se base sur les chiffres connus au 28 avril, seuls la Hongrie (44,6%), Malte (40,3%), la Finlande (34,6%) et les Pays-Bas (30,1%) font mieux que notre pays.

Bas de classement pour la vaccination complète

Pour la vaccination complète, par contre, la Belgique figure en bas de classement. Ce qui illustre l’évolution de la stratégie de vaccination belge. Alors que les livraisons de vaccins étaient très incertaines au début de l’année, les autorités préféraient s’assurer que les secondes doses de vaccin pourraient être administrées aux personnes qui avaient reçu la première. La Belgique était alors relativement bien classée pour la vaccination complète. Mais l’administration des premières doses avançait très prudemment.

Désormais, les doses de vaccin (surtout Pfizer-BioNTech) arrivent de façon plus régulière (et en plus grand nombre), ce qui permet d’administrer davantage de premières doses, sans crainte de ne pas voir arriver les secondes doses.