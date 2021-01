Deuxième dose décalée, demi-dose, combinaison de vaccins différents: les scientifiques évaluent de nouvelles tactiques de vaccination

Santé

AFP

La seconde dose des vaccins contre le Covid-19 peut-elle être prise plus tard qu'initialement recommandé? Pourrait-on administrer des demi-doses? Et utiliser un vaccin différent entre la première et la seconde dose est-il aussi efficace?