Virus de chimpanzé, technique jamais utilisée...: tout ce qu'il faut savoir sur les six candidats vaccins contre le coronavirus dans le peloton de tête Santé Olivier Monod, pour Libération

Le vaccin contre le Covid-19 est à la fois complexe et très attendu. Aujourd’hui, on estime à environ 200 les projets à travers le monde. La première question est de savoir à quel stade en sont les différents vaccins. Selon l’OMS, 139 en sont à l’étape de l’évaluation préclinique (testés sur les animaux), et au moins 27 au stade des essais cliniques (testés chez l’être humain). Le peloton de tête est composé de 6 candidats : la dernière phase d’essais cliniques, celle devant prouver l’efficacité du vaccin, a été atteinte en premier par l’équipe de l’université d’Oxford et le laboratoire AstraZeneca.