Les "incohérences" dans les chiffres

Comme chaque jour le SPF santé publique et le Centre national de crise ont présenté les dernières données relatives à l'épidémie de coronavirus en Belgique. 178 personnes ont dû être hospitalisées tandis que 293 ont pu quitter l'hôpital, ces dernières 24 heures. 111 décès sont à déplorer ce jeudi 30 avril. "La première fois qu'on a une baisse aussi grande", a souligné Steven Van Gucht, porte-parole interfédéral covid-19."On note que les maisons de repos ont toujours un nombre de décès plus important et qu'au vu du testing qui s'y passe, 75% des décès en maisons de repos sont bien en lien avec le covid-19", a cependant précisé Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral covid-19.

Le nombre de lits occupés a énormément changé ce jeudi 30 avril, par rapport à ce mercredi (4.050). En effet, des "incohérences" avaient été soulignées. Les lits occupés rapportés ce mercredi comptaient les patients qui étaient à l'hôpital, positifs au covid-19, sans en être malades. "Les hôpitaux testent systématiquement les patients, quelles que soient les raisons pour lesquelles le patient rentre à l'hôpital, a détaillé M. Van Laethem. Cela gonflait énormément les chiffres. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons affiné les données."

Les indicateurs décisifs pour le déconfinement

Les experts vont se baser sur divers indicateurs pour donner le feu vert ou non aux différentes phases du déconfinement. Yves Van Laethem les a détaillés, en insistant sur le fait qu'ils se focalisaient à présent sur les deux premiers :

L'indicateur lié à la présence des infections respiratoires suivies par des médecins vigiles dans la population

Les absences pour des raisons de santé sont également un indicateur important. Les experts se focalisent sur les absences dans le secteur public pour ne pas avoir de variations en fonction du secteur étudié. Un pic de ces absences a été aperçu en mars (au moment de la semaine de carnaval)

L'occupation des soins intensifs est un indicateur tardif, mais qui reste important pour la robustesse de notre système de santé, mais ce n'est pas un indicateur très fin pour l'évolution de la propagation du virus dans la population.

Le nombre d'hospitalisations est un indicateur qui se rapproche de la réalité mais avec un certain retard puisque certaines personnes mettent parfois plusieurs jours à se rendre à l'hôpital.

Kawasaki

Les pédiatres se veulent rassurant au sujet de cette maladie de Kawasaki. Actuellement, il n'existe aucune preuve qu'il y ait un lien avec le covid-19 qui est, en plus, jusqu'à présent rarement sévère chez les enfants. .Les enfants qui présentent une certaine maladie doivent être traités comme en temps normal, a rappelé Yves Van Laethem. Il serait dangereux d'éviter de se présenter auprès de son pédiatre si l'enfant présente une température élevée, s'il ne veut pas manger, s'il a la diarrhée,... Ceci implique un suivi par le médecin traitant".



Selon les pédiatres que citent Yves Van Laethem, le retour à l'école est conseillé. "Ils sont confiants au sujet de cette rentrée, a expliqué le porte-parole interfédéral. Le retour à l'école ne va pas entraîner des problèmes de santé significatifs chez les enfants."