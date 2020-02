Voici la liste des pays et territoires ayant annoncé des cas confirmés de maladie due au nouveau coronavirus depuis sa propagation à partir de la ville chinoise de Wuhan, où il est apparu en décembre.

En dehors de la Chine, y compris les régions autonomes de Macao et de Hong Kong, près de 500 cas de contamination par l'épidémie du coronavirus, appelée officiellement Covid-19, ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires. - CHINE - Près de 60.000 personnes ont été contaminées en Chine continentale, un chiffre qui a bondi après la mise en place mercredi d'une nouvelle méthode de détection. Le virus y a fait au moins 1.355 morts. La plupart des décès sont intervenus dans la province du Hubei, berceau de la contagion, dont Wuhan est la capitale. Ce chiffre dépasse celui des décès du Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère, une pneumonie atypique) qui a tué 774 personnes dans le monde en 2002-2003, dont 349 en Chine continentale et 299 à Hong Kong. - Une personne est en outre morte à Hong Kong où au moins 49 cas ont été enregistrés. - Dix cas ont été signalés à Macao.

ASIE-PACIFIQUE

Asie de l'Est Corée du Sud: 28 Japon: 28 cas. Et au moins 218 dépistés à bord du paquebot Diamond Princess en quarantaine à Yokohama ainsi qu'un officier de quarantaine contaminé récemment. Taïwan: 18

Asie du Sud-Est Cambodge: un Malaisie: 18 Philippines: trois cas dont un mort à Manille, un Chinois originaire de Wuhan, qui a été le premier décès hors de Chine. Singapour: 50 Thaïlande: 32 Vietnam: 15. Son Loi, une commune de 10.000 habitants près de Hanoi, a été placée en quarantaine jeudi, une première dans le pays. Asie du Sud Inde: trois Népal: un Sri Lanka: un Australie: 15

AMÉRIQUES

Canada: sept Etats-Unis: 14. Un citoyen américain a par ailleurs succombé au coronavirus à Wuhan.

EUROPE

Union européenne Allemagne: 16 (dont deux personnes rapatriées de Wuhan) Belgique: un Espagne: deux Finlande: un France: 11 Italie: trois Suède: un Royaume-Uni: neuf Russie: deux cas confirmés, désormais sortis de l'hôpital

MOYEN-ORIENT

Emirats arabes unis: huit