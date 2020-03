Le gouvernement fédéral avait annoncé que les centres de triage installés à proximité des hôpitaux et destinés à désengorger les urgences et à prendre en charge les patients infectés ou suspects d’être infectés par le Covid-19 seraient soutenus financièrement. Une circulaire a été rédigée en ce sens et on connaît désormais les montants qui seront versés (avec effet rétroactif au 23 mars).

Les médecins percevront pour chaque consultation un montant de 26,78 euros (le montant prévu pour une consultation chez un généraliste agréé). Pour la mise en place d’un centre de tri, un montant maximum de 7230,60 euros est prévu. Ce montant rétribue l’activité des médecins qui ont participé à la mise en place du centre de triage. Des honoraires forfaitaires de 80,34 euros par heure sont versés au coordinateur médical du centre (avec un maximum de 12 heures par jour). Les infirmiers perçoivent quant à eux un montant de 19,88 euros par heure (max 12 heures par jour). Enfin, un montant de 15,61 euros de l’heure et versé au personnel administratif du centre de triage (avec un max de 12 heures par jour).