Des témoignages de médecins et d'infirmières qui travaillent avec des patient atteint du Covid-19 et qui se sentent rejetés par leurs proches, par leurs voisins ou par leurs amis, circulent sur les réseaux sociaux. Dernièrement, une infirmière française a trouvé une note affichée à sa porte : "En sachant votre profession, est-il possible pour notre sécurité de ne pas toucher les portes des parties communes ou peut-être, dans les prochains jours, de loger ailleurs? Et peut-être aussi de sortir votre chien plus loin?"

Etes-vous confronté à ces remarques ? Témoignez.