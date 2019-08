Tempête en plein cœur du mois d’août : Weight Watchers (renommé WW depuis quelques mois) a lancé aux États-Unis une application gratuite à l’attention des enfants et des adolescents entre 8 et 17 ans. Kurbo, c’est son nom, a pour but d’encourager "une alimentation plus saine".

Contacté par nos soins, WW Belgique indique d’emblée que "Kurbo by WW est un programme mis en place et lancé aux États-Unis. Le programme n’est actuellement pas disponible en Belgique. Il n’y a donc pas de communication en Belgique à ce sujet". Cela dit, d’après WW US, "Kurbo offre aux enfants des outils pour faire des choix alimentaires équilibrés et gérer leur poids de manière saine".





(...)