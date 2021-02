Yves Van Laethem : "Quand je vois les monstruosités qui ont été dites récemment, ça me fait bondir" SantéVidéo Marie Rigot & Jonas Legge

“Vous pouvez entrer et vous installer, j’ai une réunion impromptue, j’en ai encore pour trois minutes”, nous invite Yves Van Laethem en ouvrant la porte de sa maison au cœur du Brabant wallon. Le porte-parole interfédéral et membre du GEMS (le groupe d’experts qui conseille le fédéral) enchaîne les vidéoconférences et les interviews. Au point qu’il n’a plus beaucoup de minutes à consacrer à sa vie privée. L’infectiologue retraité admet même se sentir quelque peu fatigué face à ce coronavirus qui occupe 95% de son temps. Plus encore, il éprouve des difficultés à se déconnecter et à se ressourcer. Pourtant le décor bucolique dans lequel il est plongé prête à l’évasion. Mais même le meilleur des bouquins, que renferme l’impressionnante bibliothèque qui trône dans son salon, ne permet plus à M. Van Laethem de s’extraire de ce quotidien marqué par la crise sanitaire. Impatient de pouvoir à nouveau voyager et retourner au restaurant, le sexagénaire qui se dit “épicurien” compte bien croquer à nouveau la vie à pleines dents, une fois que tout ça sera terminé. Mais, en attendant, il prend son rôle d’expert et de porte-parole interfédéral très au sérieux. Yves Van Laethem est l'Invité du samedi de LaLibre.be.