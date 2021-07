Des scientifiques de la VUB veulent traquer des particules cosmiques au Groenland

Le Radio Neutrino Observatory Greenland (RNO-G) est un projet pionner utilisant des antennes radios pour détecter ces particules de très haute énergie, une méthode inédite. Les premières stations de mesures ont été érigées mais cette première phase de l'installation des antennes à la station Summit au Groenland doit durer encore jusque mi-août. La mise en place de l'observatoire RNO-G, comprenant au total 35 stations séparées de 1,25 kilomètre, prendra près de quatre saisons estivales. Les stations pourront fonctionner de manière indépendante et seront connectées via un réseau sans fil.

De précédentes expéditions sont déjà parties à la recherche de neutrinos dans la glace de l'Antarctique mais à l'aide d'autres méthodes, comme la technologie radar. Le projet RNO-G veut tester un nouveau procédé, en utilisant des antennes radio, qui présentent l'avantage de pouvoir parcourir de plus grandes distances dans la glace.

"Cela signifie que nous pouvons surveiller à moindre coût un plus gros volume de glace et que nous avons donc davantage de chances de détecter une collision de neutrinos, si rare. RNO-G sera le premier détecteur radio de neutrinos à grande échelle", explique Nick van Eijndhoven, professeur ordinaire à la VUB et chef du projet.

Les neutrinos sont des particules élémentaires, de masse pratiquement nulle, engendrées par des réactions nucléaires. Ils se déplacent à une vitesse proche de la lumière sans s'arrêter, traversant les galaxies comme si elles n'existaient pas. Dans de rares cas, par exemple lors de leur passage sur la calotte glaciaire du Groenland, les neutrinos deviennent visibles lorsqu'ils entrent en collision avec un atome.