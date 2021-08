Accueil Planète Sciences & Espace Ces prochaines nuits, regardez les étoiles nous tomber sur la tête Les Nuits des étoiles filantes, c’est à observer en ce moment. Les restes d’une comète rencontrent la Terre et brûlent. Tous les ans, 5200 tonnes de poussières extraterrestres atteignent la Terre, selon un nouveau calcul. © Reporters/Splash Sophie Devillers Journaliste service Planète

Tous les jours, un peu du ciel nous tombe sur la tête, sans que nous nous en rendions forcément compte (et sans nous mettre en danger). En tout, 5200 tonnes de matières microscopiques par an, selon un nouveau calcul ! Mais d’ici au 15 août, dans le ciel belge, le phénomène devient visible et peut même créer un spectacle magique que les clubs d’astronomie invitent à observer, à...