Accueil Planète Sciences & Espace Qui est Jared Isaacman, le commandant milliardaire qui va aller dans l’espace à bord du vol touristique de SpaceX? La fortune de ce fondateur d’une start-up est évaluée à 2,3 milliards de dollars. © afp Sophie Devillers Journaliste service Planète

Après que deux milliardaires - Richard Branson et Jeff Bezos - se sont envoyés eux-mêmes dans l'espace au mois de juillet, un troisième devait faire de même, dans la nuit du 15 au 16 septembre. L'Américain Jared Isaacman est le commandant de la première mission spatiale touristique de la société privée Space X.



Il emmène avec lui trois autres personnes, dont une, Hayley Arceneaux, est survivante d'un cancer et une autre, Sian Proctor, a tenté plusieurs fois la sélection d'astronautes de la Nasa. Et ce dans le cadre d'une initiative destinée à récolter de l'argent pour lutter contre les cancers pédiatriques. "J'aurais pu inviter quelques-uns de mes potes pilotes à venir avec moi. Nous nous serions bien amusés et aurions bu des cocktails au retour. À la place, nous voulions inviter des gens ordinaires et insuffler de l'énergie à tout le monde, autour de l'idée d'ouvrir les vols spatiaux à de plus en plus d'entre nous", a -t-il confié à Time, qui évalue le prix pour les quatre sièges à 200 millions de dollars.



Alors que SpaceX était encore en train de se créer, Jared Isaacman était adolescent, mais commençait déjà à bâtir sa fortune. En effet, il quitte l'école à 15...