Et si les champignons sauvaient le monde? Beaucoup de chercheurs pensent que ces organismes ont des solutions à apporter dans les crises actuelles. Les études se multiplient. Sophie Devillers Journaliste service Planète

À la quête aux champignons magiques. C'est la mission que s'est donnée le mycologue australien Alastair McTaggart, pour ces prochains mois. Dans un tout nouveau projet de recherche de l'Université du Queensland, il étudiera la première collection légale de champignons hallucinogènes vivant en Australie. Le gouvernement a autorisé l'université à utiliser la psilocybine dans des buts de recherche, d'analyse et d'enseignement. Le but de l'étude ? Identifier des caractéristiques utiles dans la recherche médicale pour les traitements psychédéliques. "En Australie, on estime qu'il y a jusqu'à 20 espèces de champignons hallucinogènes, natifs ou introduits. Ils poussent sur les déjections animales ou dans la couche...