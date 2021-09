Accueil Planète Sciences & Espace La science pousse sur le champignon : “On est à l’aube de nouvelles découvertes" Et si les champignons sauvaient le monde ? Si pour le grand public, les champignons se résument à des moisissures ou à une garniture de pizzas, pour les mycologues, ils pourraient contribuer à résoudre de nombreux problèmes "humains". Les recherches se multiplient en ce sens, en particulier dans le cadre de la crise écologique - mais aussi sanitaire. © Belga/AFP Sophie Devillers Journaliste service Planète

"Les champignons sont des organismes qui intéressent tous les secteurs de notre activité humaine", résume Stéphan Declerck, professeur à la faculté des bioingénieurs de l'UCLouvain. "On les côtoie tous les jours." Dans l'alimentation (fermentation du pain, du vin, de la bière…), le médical… Par exemple, le pain est fermenté par des levures, des champignons microscopiques qui ont cette propriété de faire lever le pain et lui apporter une texture aérée. Ces mêmes levures se retrouvent dans la bière, le vin pour transformer les sucres en alcool. Pour le vin, ce sont le plus souvent des levures qu'on retrouve sur les grappes à l'état...

