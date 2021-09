Accueil Planète Sciences & Espace L’Europe aura son "satellite sauveur de vies" capable d'anticiper les pluies extrêmes et d'identifier les zones à risques Prévoir les événements météorologiques extrêmes est un véritable défi. L’agence européenne opérant les satellites météo met celui-ci au cœur de sa stratégie 2030. Elle mise sur de nouveaux satellites qui pourront mieux identifier les zones à risques. ©EUMESAT Sophie Devillers Journaliste service Planète

Protéger la population des phénomènes météo extrêmes présents et à venir. En particulier depuis cet été - qui a vu notamment des inondations dévaster l'Allemagne et la Belgique -, le défi est présent à l'esprit des décideurs politiques, des scientifiques et des services météo. Mais aussi de ceux qui fournissent les informations...