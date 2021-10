Les "prix Nobel flamands" décernés en présence du roi Philippe à Bozar

Tous les 5 ans, le FNRS attribue cinq Prix à des chercheurs actifs dans nos universités ou dans un établissement scientifique de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou du fédéral, dans les domaines des Sciences biomédicales (fondamentales et cliniques), des Sciences exactes (fondamentales et appliquées) et des Sciences humaines et sociales. Outre la reconnaissance de leur carrière, ces Prix témoignent de la qualité de leur production scientifique mais également de l’impact que celle-ci a eu dans leurs champs respectifs.

Évalués par 5 jurys internationaux composés d’une quarantaine de scientifiques de renom (USA, Canada, France, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Croatie, Suède, Espagne, Portugal, Italie, Pologne), ils reçoivent chacun un Prix d’une valeur de 75.000 euros, financé par du mécénat privé. Ces Prix ont été par le roi Philippe.

Voici les 5 lauréats francophones

- Le Prix en Sciences biomédicales fondamentales (Prix scientifique Joseph Maisin) a été attribué à Jean-François COLLET, Professeur à l'UCLouvain et co-Directeur de l'Institut de Duve. "Les découvertes du Professeur Collet ont permis de mettre au jour de manière cohérente et exhaustive de nouveaux mécanismes cellulaires fondamentaux, notamment une nouvelle voie qui confère une résistance des protéines périplasmiques contre les espèces réactives de l'oxygène, ainsi que la machinerie bêta-barrel (BAM) qui assemble les protéines de la membrane externe et exporte la lipoprotéine RcsF à la surface de la cellule où elle agit comme un capteur de dommages à l'enveloppe cellulaire. Ces découvertes ouvrent la voie à la conception d'une nouvelle classe d'agents antibactériens", a expliqué le FNRS.

- Le Prix en Sciences biomédicales cliniques (Prix scientifique Joseph Maisin) est attribué à Patrizio LANCELLOTTI, Professeur à l'ULiège et Directeur du département cardiologie du CHU de Liège.

Selon le FNRS, "le Professeur Lancellotti a apporté des contributions cliniques et scientifiques majeures dans le domaine des maladies cardiaques valvulaires et de l'imagerie cardiovasculaire (échographie de stress), qui ont ouvert la voie à de nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques. Ses travaux ont permis de mettre en œuvre les directives et recommandations actuelles pour l'évaluation par imagerie des valvules cardiaques prothétiques et pour la gestion de l'endocardite infectieuse. Le Professeur Lancellotti est reconnu parmi les experts mondiaux en cardiologie".

- Le Prix en Sciences exactes fondamentales (Prix Dr A. De Leeuw-Damry-Bourlart) est attribué à Véronique DEHANT, Chef de service, responsable de la direction opérationnelle "Systèmes de référence et planétologie" à l'Observatoire royal de Belgique et Professeure extraordinaire à l'UCLouvain.

"Les travaux de la Professeure Dehant sur la caractérisation précise de l'axe de rotation de la Terre ont abouti à un nouveau modèle de référence qui fournit des contraintes sur sa structure et sa dynamique interne", précise le FNRS. "En appliquant des méthodes similaires à d'autres planètes du système solaire, elle a fait des découvertes qui ont eu un impact sur le développement de nombreuses missions spatiales. Elle a joué un rôle clé dans le développement de l'instrument RISE à bord de la mission InSIGHT Mars de la NASA qui s'est posée sur la planète rouge en 2018 et elle dirige l'expérience Lander Radioscience de la mission ExoMars de l'ESA qui doit être lancée en 2022."

- Le Prix en Sciences exactes appliquées (Prix Dr A. De Leeuw-Damry-Bourlart) est attribué à Jean-Christophe CHARLIER, Professeur à l'École polytechnique de l'UCLouvain.

"Le Professeur Charlier a été le premier à prédire la structure et les propriétés électroniques des nanotubes à parois multiples et à expliquer leur stabilité. Il a également été le premier à décrire la production de microparticules cubiques de diamant de haute pureté par activation thermique du graphène. Ses travaux fondateurs ont été publiés dans les revues scientifiques les plus prestigieuses et ont reçu une large reconnaissance. L'influence significative du Professeur Charlier sur la communauté internationale se reflète dans sa représentation au sein des principaux comités scientifiques internationaux sur le graphène et sa reconnaissance scientifique se manifeste clairement par des prix prestigieux et des centaines de conférences."

- Le Prix en Sciences humaines et sociales (Prix scientifique Ernest-John Solvay) est attribué à Vassilis SAROGLOU, Professeur à l'Institut de Psychologie de l'UCLouvain.

Dans le domaine de la psychologie, le Professeur Saroglou se distingue par la manière dont il a su rassembler des courants de pensée disparates, créant ainsi un sous-domaine multidisciplinaire et, ce faisant, abordant une série de questions pertinentes et fondamentales qui préoccupent la société au sens large. Sa réputation repose non seulement sur un formidable profil de publication, mais aussi sur son activité au sein d'organisations internationales et sur la distinction et l'étendue de son leadership intellectuel. Force motrice dans le développement interculturel de la psychologie religieuse, son travail est reconnu comme étant à la fois audacieux et novateur dans la mise en relation de l'approche expérimentale des psychologues de la personnalité et des psychologues sociaux avec l'approche historique et culturelle spécifique des spécialistes de la religion", conclut le FNRS.

Les "Nobel flamands"

Les "prix Nobel flamands" ont aussi été décernés à cinq chercheurs pour récompenser leur carrière. "Je tiens à féliciter les cinq lauréats et à les remercier pour leurs efforts. Les nouvelles connaissances font partie de la solution à de nombreux défis sociaux, tels que le défi climatique, et peuvent faire la différence", a déclaré la ministre flamande des Sciences, Hilde Crevits (CD&V).

Les lauréats ont été sélectionnés dans cinq catégories. Conny Aerts (KU Leuven) a reçu le prix d'excellence 2020 dans le domaine des sciences exactes fondamentales. Wout Boerjan (VIB-UGent) a remporté le prix d'excellence 2020 en sciences appliquées. Le lauréat du prix d'excellence Joseph Maisin 2020 dans le domaine des sciences biomédicales fondamentales est Bart Lambrecht (VIB-UGent). Guy Boeckxstaens (KU Leuven) a remporté le prix d'excellence 2020 en sciences biomédicales cliniques. Et Johan Wagemans (KU Leuven) est le lauréat du prix d'excellence 2020 en langue, culture et sciences sociales.

Chaque chercheur a reçu 100.000 de récompense, ainsi qu'un trophée, "la tête du scientifique", une œuvre d'art réalisée par le sculpteur belge Tom Frantzen.