Les secrets de celui qui peut prédire le climat

Etre modélisateur du climat, ça ressemble à quoi ? Hugues Goosse pratique le métier a priori ésotérique de “modélisateur climatique”. Ces mêmes modèles évoqués dans les rapports du Giec, décrivant ce qui nous attend d’ici la fin du siècle. “On a un message assez clair pour les régions méditerranéennes, qui vont devenir plus sèches et plus chaudes, résume-t-il. On a un message très clair sur les régions polaires qui vont se réchauffer très fort et devenir sans doute un peu plus humide.