La capsule de SpaceX transportant Thomas Pesquet et trois autres astronautes a quitté lundi la Station spatiale internationale, entamant un voyage retour vers la Terre de plusieurs heures, selon la retransmission en direct de la Nasa.

Le désamarrage de la capsule Dragon a eu lieu à l'heure prévue, 19H05 GMT. Elle doit amerrir environ huit heures et demie plus tard, à 03H33 GMT mardi, soit à l'aube heure française, au large des côtes de la Floride. Les astronautes, qui ont passé environ six mois dans l'espace, seront alors récupérés par des navires positionnés à proximité, puis un hélicoptère les ramènera sur la terre ferme.

Suivez l'opération en direct :