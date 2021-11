Un astéroïde aussi grand que la Tour Eiffel se dirige vers la Terre

Classé comme un astéroïde potentiellement dangereux, Nereus provoquerait de sérieux dégâts s'il venait à percuter la planète Terre. Mais selon les déclarations de la Nasa, cet astéroïde n'est pas une menace pour l'humanité.

Avec un diamètre d’environ 330 mètres, Nereus est pourtant plus grand que 90% des autres astéroïdes. Il est également plus grand que la Tour Eiffel (300 mètres).

Il passera le 11 décembre à 3,9 millions de kilomètres de la Terre. Ce qui équivaut à 10 fois la distance qui nous sépare de la Lune.

Le site Space Reference indique qu'il a été observé pour la première fois le 30 septembre 1981. Après ce passage au plus près de la terre, l'astre filera à 23 millions de kilomètres avant de revenir en 2060 à 1,2 million de kilomètres des chez nous.

Les F-16 à la traîne

Nereus est presque 11 fois plus rapide que les avions F-16, indique le journal gratuit Métro. Sa vitesse est de 6,578 km/seconde. De son côté, CBS précise qu'il s'agit de la roche spatiale la plus grande et la plus rapide à passer "près" de notre planète cette année.