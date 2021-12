Accueil Planète Sciences & Espace Des manipulations sur les virus pathogènes remises en question: "Mieux vaut interdire ces approches" Il est établi que le laboratoire de virologie de Wuhan s’est livré à des recherches dangereuses sur les virus. Que le Covid soit une conséquence ou non de ces travaux, des voix s’élèvent pour réclamer l’encadrement éthique de certaines pratiques. ©Montage Belga/AP Olivier Monod ©Libération

Il est possible que le Sars-Cov-2 soit issu d’une manipulation en laboratoire qui a mal tourné. Que cette hypothèse s’avère ou non, la crise du Covid-19 a mis en lumière les dangers de la virologie moderne. D’un côté, des scientifiques n’hésitent pas à rendre plus dangereux des virus potentiellement pandémiques...