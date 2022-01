Un étudiant a peut-être découvert une nouvelle espèce de dinosaure au cours de son stage

Au cours des études, il y a les stages qu'on voudrait voir passer plus vite, et ceux, passionnants, dont on se souviendra le reste de notre vie. Cet étudiant néerlandais fait à coup sûr partie de la deuxième catégorie. Au cours de son stage au Musée de la préhistoire de Boxtel (Pays-Bas), il a en effet eu la chance de pouvoir identifier un nouveau dinosaure.

Pour bien comprendre, il faut remonter en 2018. Cette année-là, le musée néerlandais de Boxtel achète un squelette de dinosaure à un musée suisse. Le mammifère en question, qui avait été découvert aux Etats-Unis quelques années auparavant, avait été identifié comme étant un diplodocus.

Comme l'explique Het Laatste Nieuws, qui révèle l'histoire, le musée de Boxtel a passé de nombreuses heures à reformer le squelette. En tout, 50 bénévoles ont travaillé l'équivalent de 30.000 heures afin de nettoyer les nombreux os du squelette. C'est à ce moment précis que l'étudiant a pu entrer en scène. Durant son stage, la tache de Tom van der Linden, étudiant en master à l'Université d'Utrecht, était d'identifier le dinosaure. Il a donc passé en revue les différents os du gigantesque squelette, et a fait une découverte inattendue. Selon ses conclusions, le dinosaure en question n'est pas un diplodocus, comme tout le monde le pensait. "Il vient de la même famille, celle des longs cous. Mais il se situe entre deux espèces moins connues de cette famille", a raconté l'étudiant au journal.

Avant de pouvoir affirmer avec certitude qu'il a identifié une nouvelle espèce, l'étudiant devra toutefois être évalué par ses pairs. Il se peut donc que des scientifiques ne soient pas d'accord avec les conclusions de l'étudiant. Mais, au musée, on se veut très confiant. Le travail de l'étudiant a déjà commencé à être examiné par des scientifiques du Canada et de Hambourg. Et, avant cela, ses conclusions avaient été examinées par des collaborateurs du musée. Si tout se passe bien, le jeune homme saura vers juillet s'il a bien identifié une nouvelle espèce de dinosaure. "Je ne m'y attendais pas du tout quand j'ai commencé ici", a-t-il plaisanté. Le Musée, lui, aurait déjà trouvé un nom à attribuer à ce nouveau dinosaure.