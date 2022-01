Pourquoi le port du masque nous rend plus séduisants

C'est en tout cas la conclusion d'une étude menée par des scientifiques britanniques et publiée le 10 janvier dans Cognitive Research : Principles and Applications .

Des études précédentes, réalisées bien avant la pandémie, concluaient que le port du masque réduisait l'attractivité d'un visage. L'hypothèse étant que du point de vue "sélection naturelle", l'association avec un risque de maladie détournait d'un potentiel partenaire. Mais cette réaction instinctive, le Covid-19 l'a changée, estime le Dr Michael Lewis, de l'école de psychologie de l'Université de Cardiff et expert de la psychologie des visages.



Concrètement, il a étudié en février 2021 comment différents types de masques modifiaient le degré de "sex-appeal" de 40 hommes, aux yeux de 40 femmes. Celles-ci devaient noter d'un à sept l'aspect séduisant du visage d'un homme portant, soit rien, soit un masque en tissu, soit un masque chirurgical bleu, soit enfin affichant un livre devant son visage pour masquer le bas de celui-ci. Résultat : "Notre étude suggère que les visages considérés les plus attirants sont ceux qui portent le masque chirurgical bleu. Cela pourrait s'expliquer par le fait que nous associons ce masque au personnel médical et de soin. Lors d'une période où l'on se sent plus vulnérable, on peut trouver le port du masque rassurant et donc avoir des sentiments plus positifs envers le porteur."



De même, le porteur d'un masque en tissu était ensuite jugé plus beau que sa version se cachant derrière un livre, puis avec le visage nu. Cela peut être dû fait que l'on peut cacher les traits les plus "indésirables" sous le masque, mais l'effet valait autant pour les personnes "classées" au départ comme les plus attirantes que pour les moins belles, remarque l'expert. Pour lui, il est aussi possible que les masques rendent les gens plus séduisants car ils attirent l'attention sur les yeux et nous laissent en quelque sorte reconstruire le reste. En effet, signale-t-il, d'autres études ont montré qu'avec la moitié gauche ou droite du visage caché, les individus sont considérés plus attractifs, car le cerveau de l'observateur "remplit" les parties manquantes et en exagère l'effet global. L'équipe de psychologues britanniques va à présent mener la même étude concernant le visage des femmes.