Un satellite de la Nasa capture un cliché rare de trois galaxies qui se rapprochent (PHOTO)

C'est une image rare qu'a réussi à capter le télescope spatial Hubble de la NASA : celle de trois galaxies dansant entre elles. Celles-ci, connues collectivement sous le nom de NGC 7764A, se situent à environ 425 millions d'années-lumière de la Terre dans la constellation du Phénix.

©NASA

"Les deux galaxies en haut à droite de l'image semblent interagir l'une avec l'autre", ont commenté les astronomes de la NASA dans un communiqué. "Les longues traînées d'étoiles et de gaz qui s'étendent à partir d'elles donnent l'impression qu'elles viennent toutes deux d'être frappées à grande vitesse par la galaxie en forme de boule de bowling située en bas à gauche de l'image". Cependant, selon les scientifiques, il n'est pas réellement question de collision. "Les galaxies ne rentrent pas en collision à proprement parler puisqu'elles sont composées de plus de vide que de planètes, étoiles et autres objets spatiaux. Elles vont plutôt fusionner de manière lente et douce pour ne plus former qu'une seule galaxie."

Les astronomes ponctuent cette découverte par un petit clin d'oeil à l'adresse des fans de science-fiction. "Par une heureuse coïncidence, l'interaction collective entre ces galaxies a amené les deux en haut à droite à créer une forme qui, du point de vue de notre système solaire, ressemble au vaisseau connu sous le nom d'USS Enterprise de Star Trek !"