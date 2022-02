Pile ou face ? Une pièce peut-elle tomber sur la tranche ?

Pile ou face ? Cette méthode ancestrale est toujours utilisée pour trancher bien des décisions. Elle est pourtant loin de découler du seul hasard… Même les chiffrements générés par les ordinateurs ne sont pas aléatoires. Les recherches scientifiques brassent des domaines très larges et touchent à des questions parfois surprenantes…Même s’ils peuvent sembler farfelus, ces travaux créent des connaissances dont l’utilité sera un jour très concrète. Fabrizio Bucella est physicien, docteur en sciences et professeur à l’ULB. Ses livres, qui allient sciences et pédagogie, sont publiés aux éditions Dunod (Paris). Une fois par mois, il nous proposera désormais une chronique de vulgarisation scientifique où seront mises en avant des découvertes récentes et qui sortent de l’ordinaire.