La guerre en Ukraine, une menace pour la coopération spatiale internationale à bord de l'ISS ? Dans la station spatiale, astronautes russes, européen et américains cohabitent en ce moment. La guerre en Ukraine va-t-elle impacter le lieu de collaboration entre Russie, Europe et Etats-Unis ? Sophie Devillers Journaliste service Planète

En ce moment, dans la station spatiale internationale, sept astronautes cohabitent : un Européen, quatre Américains et deux Russes. Le 30 mars, l’Americain Mark Vande Hei et les cosmonautes russes Shkaplerov et Dubrov doivent embarquer à bord d’un Soyouz pour revenir sur Terre. Des cosmonautes...