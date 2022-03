Une 10e équipe de l'UCLouvain simulera une mission martienne dans le désert de l'Utah

L'UCLouvain a annoncé jeudi qu'après deux ans de mise en pause du projet pour cause de pandémie, une nouvelle équipe composée d'étudiants et de doctorants de l'Université participeront à "Mars UCLouvain".

L'idée est de se rendre dans le désert de l'Utah, du 28 mars au 10 avril, pour simuler une mission martienne durant quinze jours. L'équipe s'installera dans la Mars Desert Research Station de la Mars Society. Les participants y vivront en autonomie durant deux semaines et y mèneront des expériences pour améliorer les connaissances à propos d'une vie possible sur la planète mars. L'équipe constituée par l'UCLouvain, baptisée "la crew Tharsis", est composée de quatre étudiants et de quatre scientifiques. Le commandant, Cyril Wain, est ingénieur civil et sera notamment chargé de modéliser le terrain via un radar particulier, dans le cadre de sa thèse de doctorat. Un doctorant en biochimie évaluera les changements métaboliques dus à des modifications de l'activité physique. Une doctorante en microbiologie, elle, étudiera la survie des bactéries de la flore humaine et l'efficacité des antibiotiques dans des conditions "martiennes".

Une solution pour traiter les fractures ouvertes sans l'aide d'un chirurgien sera également testée par une doctorante. Une des étudiantes évaluera les possibilités d'élevage d'insectes pour les intégrer dans l'alimentation. Le sommeil des participants sera aussi étudié, avec une expérience d'hypnose avant le coucher pour savoir si cela pourrait aider à un sommeil plus profond et de meilleure qualité.

La "Crew Tharsis" qui partira le 25 mars sera la dixième équipe de l'UCLouvain qui participera à une telle expérience dans cette base de simulation martienne en plein désert de l'Utah. Il s'agira aussi du 240e équipage à intégrer la Mars Desert Research Station.