La première mission privée vers l'ISS ouvre un nouveau chapitre dans la course à l'espace La société Axiom envoie trois astronautes amateurs fortunés et un vétéran de la Nasa dans la Station spatiale internationale. Une mission totalement privée, symbolique de la volonté de la Nasa de faire basculer la gestion de l'orbite terrestre vers le secteur commercial. Camille Gévaudan, pour Libération

"Nous ne sommes pas des touristes de l'espace", a asséné Michael Lopez-Alegria. Pour lui, admettons. C'est un ancien astronaute de la Nasa, qui a effectué quatre vols dans l'espace au cours de sa carrière, cumulé 257 jours en apesanteur et qui tient actuellement le titre de l'Américain ayant passé le plus de temps en "sortie extravéhiculaire", à flotter dans l'espace en combinaison blanche : 67 heures et 40 minutes. Michael Lopez-Alegria est un astronaute professionnel et un vrai vétéran. Mais on ne peut pas dire la...