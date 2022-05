La Nasa partage une curieuse image de la planète Mars

Une image de la planète mars capturée par le rover de la Nasa dénommé "Curiosity" intrigue les internautes. Et pour cause, on peut y apercevoir un rectangle dessiné dans la roche qui ressemble étrangement à une porte, comme le commente le magazine Ciel et Espace.

Celui-ci s'est impressé de couper court à toute fantaisie en expliquant qu'il s'agissait non pas d'une "porte alien", mais bien d'un éboulement suite à des fractures dans la roche. Un autre plan, permet de le distinguer.

L'explication rapidement donnée par les scientifiques n'a pas empêché certains de remanier l'image...avec humour !