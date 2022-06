Le palais de la mémoire, une technique qui aide à retenir ses cours

Popularisée par la série "Sherlock", la technique du palais de la mémoire a en réalité été inventée par les grands orateurs romains il y a 2500 ans. Si elle est particulièrement redoutable pour retenir des listes de choses, elle peut s'utiliser pour à peu près tout, y compris pour les cours ! Elle s'adresse donc aux étudiantes et étudiants, mais pas seulement !

Comment ça fonctionne?

En bref, il suffit de s'imaginer un "palais" et d'y ranger les informations que l'on souhaite retenir. On peut ensuite "visiter" son palais afin d'y chercher les informations dont on a besoin. Pour utiliser cette technique, il faut suivre plusieurs étapes :

- Imaginer un lieu : Ce sera le fameux palais. Il faut, de préférence, choisir un lieu que vous connaissez bien. Cela peut être votre chambre ou votre logement entier si vous avez besoin d'un espace plus grand. Cela peut aussi être un trajet que vous faites souvent et que vous connaissez sur le bout des doigts, ou un endroit où vous aimez vous rendre.

- Trouver les réceptacles de la mémoire : Une fois que l'endroit est choisi, vous devez vous souvenir des éléments remarquables qui y sont présents. Tous ces éléments vont servir à accueillir les informations dont vous voulez vous souvenir. Fermez les yeux et imaginez chaque élément. Le plus simple est de "visiter" l'endroit mentalement. Si vous avez choisi votre chambre, commencez par la porte d'entrée, puis souvenez-vous de ce qui est présent à votre gauche et à votre droite. C'est une commode? Ouvrez les tiroirs et souvenez-vous de ce qui s'y trouve. Puis "visitez" la pièce. Si vous avez choisi un trajet, démarrez du point de départ puis visualisez tout ce qui se trouve sur le chemin jusqu'à l'arrivée (panneaux de signalisation, arbres, maisons, etc.).

Effectuez lentement le trajet mental afin de vous souvenir de tout. Il ne faut pas forcément être très précis, mais il faut distinguer suffisamment d'éléments remarquables capables de stocker l'information. N'oublions pas que, plus le lieux vous est familier, mieux vous pourrez l'utiliser.

- Associer des images mentales : Maintenant que vous savez précisément où chaque élément de votre "palais" se situe, vous allez y associer une information ou une image mentale dont vous voulez vous souvenir. Il peut s'agir d'une liste de courses, d'une ligne du temps, de l'ordre d'un discours, etc. Fermez les yeux et "rangez" mentalement les éléments dans votre palais. Visualisez-vous en train de le faire et construisez une histoire en le faisant. Si c'est loufoque, c'est encore mieux car cela aura plus d'impact sur la mémoire.

Dans le livre "Mémoire: vous avez le pouvoir" (éd First, 2022), le médecin Michel Cymes et le mentaliste Fabien Olicard prennent l'exemple d'une liste de courses. Il est en effet possible de retenir une longue liste uniquement grâce au palais de la mémoire. "Je rentre par la porte de ma chambre et j'imagine que quelqu'un a jeté des oeufs dessus. Je me déplace vers le tiroir sous mon lit et j'y trouve des petits bonshommes qui ont installé un verger et sont en train de cueillir toutes sortes de fruits . Je me déplace sur mon lit et j'y trouve une vache sous ma couette. La vache produit du lait . J'aperçois mon mur de photos où des gens sont en train de boire du café ." Ajoutez autant d'éléments que vous le voulez. Visualisez bien cette histoire, plusieurs fois si nécessaire.

- Parcourir son palais : Une fois que vous aurez imaginé l'histoire en entier, il vous suffira de revenir dans votre palais mental quand vous serez au magasin et de refaire calmement le parcours. On pourrait croire que cette technique est limitée car il n'y a pas d'images mentales pour tous les concepts. Mais à vous d'inventer votre propre "vocabulaire", et d'associer vos propres images mentales à des chiffres, à des concepts, des jeux de mots, etc. L'avantage est que vous pouvez retenir un grand nombre d'éléments. Un inconvénient est que vous devrez refaire tout le parcours pour vous souvenir d'un élément à la fin de l'histoire.

Pourquoi ça marche?

Pour faire très simple, dans notre cerveau, l'hippocampe agit comme un "GPS à souvenirs". Il possède des "cellules de lieux" qui s'activent lorsqu'on se déplace dans un lieu, que ce soit physiquement ou mentalement. Comme on peut le lire dans le livre "Mémoire: vous avez le pouvoir", ce GPS et notre mémoire épisodique sont fortement liés. C'est notamment la raison pour laquelle quand on oublie ce qu'on allait dire ou qu'on a perdu un objet qu'on avait en mains, on nous conseille souvent de "refaire le trajet". Et, généralement, cela fonctionne.

Le "palais de la mémoire" est donc une technique comme une autre pour booster les capacités de votre cerveau.