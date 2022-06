Piéger son cerveau et ses sens à Bruxelles : "Ce n’est pas juste regarder, mais comprendre"

Le Musée de l’illusion va ouvrir ses portes à Bruxelles. L’espace, qui cumule illusions et zones interactives, permet d’en apprendre plus sur le fonctionnement de notre cerveau.

L'odeur de peinture fraîche embaume encore la pièce. Les derniers préparatifs touchent à leur fin. Souriant, le staff se prépare à la grande ouverture. Une centaine d'années après sa construction, le Théâtre de la Gaieté s'apprête à entamer sa nouvelle vie. Après avoir accueilli opérettes, comédies et même une boîte de nuit, le bâtiment bruxellois abrite désormais le "Musée de l'illusion" (Museum of Illusion), dont les portes ouvriront le 1er juillet. Et vous n'allez pas en croire vos yeux…

Tout a commencé à Zagreb, en Croatie, il y a sept ans. C'est là qu'a vu le jour le premier Musée de l'illusion, sous l'impulsion de Roko Živkovic et Tomislav Pamukovic. Et dire que l'idée plaît est presque un euphémisme : très vite, le concept s'exporte dans la région, puis au-delà. New York, Dubaï, New Delhi, Shanghai ou Paris… Présent dans plus d'une trentaine de villes à travers le monde, le musée s'installe enfin à Bruxelles. "Nous voulions être à Bruxelles depuis un moment. Trouver un emplacement adéquat a pris du temps. La pandémie de Covid-19 a aussi ralenti le processus. Mais nous sommes heureux d'avoir trouvé cet endroit", explique Damir Cicak, le directeur du musée.

Finalement, c'est sur près de 700 m² que sont répartis les trompe-l'œil, illusions d'optique et salles interactives, faisant du musée bruxellois le plus grand d'Europe. Le deuxième étage, pas encore tout à fait prêt, accueillera bientôt aussi des illusions… mais pas seulement. Le directeur du musée espère pouvoir y organiser très bientôt des événements, comme par exemple des ateliers avec des illusionnistes. "Nous irons plus loin qu'une simple visite du musée", assure-t-il.

Damir Cicak, le directeur du musée ©D.R.

Un musée dont vous êtes le héros

De salle en salle, les visiteurs pourront tenter de déjouer les pièges tendus à leur cerveau par les différents dispositifs proposés. "Leur fonctionnement est basé sur les erreurs de connexion entre les yeux et le cerveau. Lorsque vous regardez quelque chose, cela va apparaître différemment de la réalité", note Damir Cicak, passionné par ces trompe-l'œil.

"Il y a beaucoup d'interactivité et d'exploration", précise aussi le directeur du musée. Ici, l'accent est mis sur l'expérience. De la 'pièce infinie' et ses multiples miroirs aux salles jouant sur les perspectives, tout est fait pour que les visiteurs comprennent les différentes installations en se mettant en scène. Et même si le directeur confie ne pas vouloir devenir un "musée à selfie", il reconnaît que l'endroit se prête très bien aux photos. "C'est un outil important dans notre musée car certaines illusions se voient plus facilement en photos qu'à travers nos propres yeux", explique-t-il, prenant l'exemple du mur à l'entrée. Par un jeu d'ombres et de lumières, les étagères semblent ne pas être droites. "On peut le voir encore mieux en photo."

©Museum of Illusions Bruxelles

Pas que pour les enfants

Plus que de l'amusement, le musée espère se faire une place de choix dans le paysage socio-culturel belge. "Nous mettons l'accent sur l'éducation. À Maastricht, nous travaillons de très près avec des écoles primaires et secondaires, souligne notre guide, qui veut montrer aux jeunes enfants que les musées ne sont pas ennuyants. "Nous avons des programmes au sein desquels nous essayons d'expliquer les mécanismes derrière les illusions. Ce n'est pas juste regarder, mais comprendre pourquoi cela arrive, comment nous sommes piégés." Du personnel est prévu à travers le musée pour expliquer les différentes illusions.

Jeunes et moins jeunes pourront donc se retourner le cerveau dans la pièce inversée, inspirée des travaux de M. C. Escher, un graphiste néerlandais célèbre pour ses travaux mêlant mathématiques et illusions. "À travers le monde, on retrouve souvent des pièces inspirées de chambres ou de salles à manger. Ici, nous avons voulu utiliser l'espace qui existait", explique Damir Cicak.

C'est donc dans l'envers d'un escalier que les visiteurs pourront se prendre en photo. Un peu plus loin, ils découvriront un hologramme… ou du moins son illusion. "Les pièces sont placées sur un miroir sphérique, en dessous. Un jeu de miroirs créé l'hologramme."