Avant de viser la lune, les robots-rovers s'entraînent sur l'Etna

À peine descendu de l’alunisseur qui demeure d’ailleurs en toile de fond pour rendre la scène plus réaliste, le robot opère ses premiers mouvements sur le sol noir. Ses roues glissent un peu, il bouge la tête de gauche à droite avec ses yeux caméras et se déplace peu à peu. Son long bras se déploie, sa main s’ouvre et agrippe une pierre qui lui semble belle et intéressante, comme un enfant qui recueillerait des billes colorées sur le sol.

À quelques mètres de lui, son jumeau installe des antennes qui permettront de recevoir des fréquences de l’univers lointain. Ensemble, ils recueillent des informations du terrain pour dessiner une carte lunaire. Les deux robots se font un signe de loin, comme pour se dire "tout va bien", et poursuivent leur travail.

"Ici, sur l'Etna, nous testons nos robots-rovers, car ils sont construits sur des roues, dans des conditions réelles, sur un sol qui s'apparente fortement aux conditions lunaires, c'est pour cela que nous avons choisi de venir ici avec nos machines, car le sol est noir comme celui de la Lune", explique Armin Wedler, responsable de la mission et ingénieur en robotique de l'agence spatiale allemande, DLR.

Depuis plusieurs jours, l’Etna s’est transformé en un immense terrain d’expériences pour plusieurs dizaines de scientifiques et ingénieurs de l’Agence spatiale européenne (Esa) et du DLR. Il faut grimper jusqu’à deux mille six cents mètres d’altitude, au pied du cratère fumant, pour découvrir ces incroyables robots.

"Le sable volcanique a une composition identique au sol lunaire", explique l'astrophysicien Bernard Foing, considéré comme le père de la première mission européenne sur la Lune, la mission Smart 1 entre 2003 et 2006. "Ici, nous nous préparons à construire un village lunaire où il y aura des expériences scientifiques pour étudier la Lune, mais aussi faire de l'astronomie, de la cosmologie pour observer les planètes et aussi la Terre." Ces robots qui pèsent une trentaine de kilos pourraient faire partie de la future mission lunaire de l'Esa, transportés sur la station orbitale Gateway qui devrait être construite à partir de 2024.

La robotique en action

Sur le volcan sicilien, l’Esa veut aussi évaluer le système qui permettra aux astronautes en orbite de contrôler à distance le rover qui explorera les surfaces lunaires. Avec ses trois cents kilos, Interact est autrement imposant que les deux rovers jumeaux, voilà pourquoi il ne sert qu’aux expériences terrestres.

Interact est arrivé sur l'Etna pour tester un dispositif haptique, en d'autres mots, un système qui permet au contrôleur du robot de sentir exactement ce que la machine touche. Thomas Reiter, ancien astronaute de l'Agence européenne, s'exerce depuis des heures avec le bras mécanique qui lui sert de joystick. " La prochaine fois que nous irons sur la Lune, ce ne sera pas pour faire quelques pas, nous voulons rester là pour de longues périodes, et l'étape suivante sera la planète Mars, assure-t-il. J'avais 11 ans quand Armstrong et Aldrin sont descendus sur la Lune et, quand j'y repense, j'ai des frissons !"

Depuis une chambre d'hôtel transformée en salle de contrôle, située à vingt-trois kilomètres de distance du volcan, la main de Thomas Reiter devient la main installée sur Interact. La force qu'il exerce sur le joystick est exactement la force qu'utilisera la main robotique pour se saisir d'une pierre ou prendre du sable. "Pour ce retour sur la Lune, nous devons être techniquement prêts, et l'Etna est parfait pour s'exercer et pour tester les instruments qui aideront à gagner des connaissances scientifiques sur notre satellite", ajoute l'astronaute allemand.

L'objectif est évidemment d'envoyer les robots seuls sur le sol lunaire et de les commander à distance depuis le module de la station Gateway. "Nous utilisons des principes d'intelligence artificielle, donc nous gavons ces robots d'informations qu'ils pourront utiliser. Par exemple pour choisir une pierre et pas une autre, lorsque les scientifiques des missions lunaires auront besoin de recueillir un échantillon", explique Benoit Putzeys, un ingénieur luxembourgeois de 26 ans qui travaille pour l'Esa à La Haye. "Nous espérons que d'une manière ou d'une autre, à un certain moment, l'énorme montant d'informations qu'il possède lui permettra de discerner sans commande certaines actions", ajoute le jeune homme, qui teste pour la première fois son programme sur un terrain réel, loin de son laboratoire.

Allô, Jupiter ?

Les touristes qui montent en groupe sur l’Etna s’arrêtent, curieux, ils pensent avoir affaire à un tournage pour le cinéma. Il est vrai que les robots ont un petit côté Star Wars. Ces vacanciers ne se doutent pas que toutes les expériences réalisées sur le volcan ces derniers jours ont un but bien précis : reproduire fidèlement ce qui pourrait se passer lorsque la mission lunaire de l’Esa - organisée en partenariat avec la Nasa et l’Agence spatiale japonaise, Jaxa - sera lancée, à partir de 2024 ou 2025 au plus tard.

"Les robots installeront ces sortes de boîtes à des endroits bien précis, pour construire un réseau de capteurs, explique Benoît Foing. Notamment sur la face cachée de la Lune, un endroit inexploré où il n'y a aucune pollution de fréquences comme sur la Terre. Ces récepteurs munis d'antennes pourront capter des bruits venant des autres planètes et peut-être, on peut rêver, du très très lointain Univers."

Mardi sur l'Etna, les antennes du système LoFar ont ainsi capté une fréquence de Jupiter. "Jupiter est plus brillante que le Soleil en domaine radio et à certains moments, quand le satellite Io de Jupiter traverse son champ magnétique, cela émet des bruits. Cela se produisait hier (mercredi, NdlR), à 1 heure du matin, au moment où Jupiter se levait. Donc nous avons fait une mission nocturne pour observer et capter le sursaut de Jupiter."

Partout, sur les cinq cents mètres carrés de terre volcanique où se déroule la mission, l'enthousiasme est palpable. La plupart des ingénieurs présents n'ont pas 30 ans. "Les Américains de la Nasa sont plus avancés avec leurs rovers, admet Alin Albu Schäffer du département robotique de l'agence spatiale allemande. Mais l'idée de faire collaborer les différents robots est notre point fort !"

L’un des robots s’arrête justement face à un obstacle, il examine le sol et envoie les informations à son jumeau pour lui indiquer la nouvelle route à prendre et éviter l’obstacle. Ce n’est pas un détail si le projet de la mission s’appelle Arches, en français, "réseau de robots autonomes pour aider les sociétés modernes". Car après avoir marché, ou plutôt roulé sur la Lune, ces robots bourrés d’intelligence artificielle reviendront sur Terre pour aider, par exemple, à déminer des terrains de guerre avec précision grâce à leurs mains ou encore à trier des déchets. Des actions moins glorieuses que de marcher dans les pas d’Armstrong, certes, mais qui finalement pourraient aussi constituer un grand pas pour l’humanité. Même pour un robot !