Un orage magnétique ce mercredi: à quoi doit-on s'attendre?

Si l'éruption solaire n'a eu aucun effet direct sur notre planète, elle a provoqué l'éjection de plasma qui suscitera une tempête magnétique sur Terre ce mercredi.

D'après les informations de la National Oceanic and Atmospheric Administration, quand le champ magnétique terrestre et des particules de plasma se touchent, cela entraîne une tempête magnétique. Avec quelles conséquences ? Des réseaux électriques et satellites pourraient connaître certains dysfonctionnements.

Mais cet orage ne sera pas visible en Belgique puisqu'il faut se trouver dans le nord des Etats-Unis pour pouvoir apercevoir des aurores.