La Belge qui chasse les virus au fond des grottes africaines

Série "chasseurs de virus" (1/3). Après le Covid-19, comment prévenir l’émergence d’une nouvelle pandémie ? C’est l’objectif des écologues de la santé, qui cherchent à caractériser les virus circulant chez les animaux sauvages et à comprendre comment ils peuvent se transmettre à l’homme. Exemple avec la Belge Hélène De Nys et le Français Mathieu Bourgarel, qui descendent dans les grottes d'Afrique de l'Ouest et centrale pour échantillonner les virus chez les chauves-souris. Témoignages.