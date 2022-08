Accueil Planète Sciences & Espace Lyssenko, l’agronome charlatan qui affama la Russie Soutenu par Staline alors que la Russie mourait de faim, l’agronome aux solutions miracles n’était en réalité qu’un imposteur. L’exemple d’une alliance malsaine entre science et politique. La Russie de Poutine tente cependant de réhabiliter Trofim Lyssenko. Sophie Devillers Journaliste service Planète

Milieu des années 1920, alors que Joseph Staline installe son pouvoir au sommet de l'Union soviétique. Le Parti communiste développe un nouveau programme : glorifier "l'homme moyen", après des siècles de monarchie, où les classes des plus riches et celles des travailleurs et les paysans sont séparées par un abîme. Au sein de la communauté scientifique, ce programme se traduit par la sélection de membres du prolétariat, pour les placer à des postes scientifiques d'autorité. Trofim Lyssenko...