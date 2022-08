Mais qui est l’auteur de la plus grande tromperie scientifique du XXe siècle ?

Andrew Wakefield, médecin fraudeur devenu héros des "antivax"

Les grandes fraudes scientifiques de l'Histoire (1/3). Mensonges. Faisant suite au dernier scandale qui secoue la recherche mondiale, nous vous proposons une plongée dans les grandes supercheries et arnaques scientifiques de l’Histoire, qui ont parfois entraîné de gros dégâts humains et ont souvent encore des répercussions actuellement. Un seul article scientifique "truqué" peut causer des dommages significatifs, à long terme et à travers le monde. La preuve avec "l’affaire Andrew Wakefield", qui continue à faire ressentir ses effets.