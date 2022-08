La première femme sur la Lune atterrira-t-elle sur un cratère "belge"?

Le prochain homme et la première femme sur la Lune atterriront-ils sur le cratère nommé en l'honneur de l'explorateur belge Adrien de Gerlache ? Le baron Adrien de Gerlache (1866-1934), officier de la marine belge, est célèbre pour avoir mené la première expédition d'hiver en Antarctique, en 1897-99, avec le navire. En 2000, son nom a été donné par les astronomes à un cratère en forme de fer à cheval situé au pôle Sud de la Lune. Deux sites au bord de ce cratère de Gerlache et le massif de Gerlache-Kocher situé non loin de là font partie des 13 sites potentiels pour le retour des humains sur la Lune. On se souvient que la "mer de la Tranquillité", vaste plaine de basalte, était passée à la postérité pour avoir accueilli le premier pas de l'homme sur la Lune en 1969. Vendredi, l'agence spatiale américaine Nasa a désigné treize zones sur la lune comme sites d'atterrissage appropriés pour la mission lunaire habitée Artemis...