"C'est tout à fait incroyable" : le télescope James Webb révèle de spectaculaires images de Jupiter

En juillet, le plus puissant télescope au monde, James Webb, a pris une série de photos de Jupiter, que la Nasa a publié ce lundi. "Place au roi du système solaire" a annoncé l'agence spatiale sur Twitter en légende des deux clichés de l'astre.

De superbes images, d'une rare netteté, où on peut voir Jupiter en couleurs, avec la turbulente Grande Tache Rouge caractéristique de la planète (en blanc sur la photo). Il est possible de distinguer ses anneaux, faiblement lumineux, et deux de ses lunes.

Les photos proviennent de la caméra proche infrarouge de l'observatoire, qui possède trois filtres, permettant de distinguer les détails de la planète, invisible à l’œil humain. "Nous n'avons jamais vu Jupiter comme ça. C'est tout à fait incroyable", a déclaré l'astronome Imke de Pater, de l'Université de Californie, qui a joué un rôle clé dans le projet. "Pour être honnête, nous ne nous attendions pas à ce que le cliché soit si bon".

Depuis sa mise en service en juillet 2022, la Nasa partage régulièrement des clichés pris par le télescope. Cette nouvelle technologie fournit des images nettes du fond de l'univers.