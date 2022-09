Des scientifiques liégeois découvrent une super-Terre potentiellement habitable

Une équipe internationale de scientifiques, menée par une astrophysicienne de l'ULiège, vient d'annoncer la découverte de deux planètes de type "super-Terres". Une super-Terre est une planète située hors de notre système solaire, plus massive et plus grosse que la Terre et a priori rocheuse comme elle. Ces deux super Terres tournent autour de Speculoos 2, une petite étoile froide située à une centaine d'années-lumière de notre Terre et la deuxième étoile la plus froide autour de laquelle des planètes ont été détectées. Cette découverte importante fait l'objet d'une publication dans le journal Astronomy & Astrophysics.

Une première planète, la plus interne du système, avait été initialement identifiée par la mission spatiale Tess de la Nasa, dédiée à la recherche d'exoplanètes en orbite autour d'étoiles proches. Cette planète, qui a une taille environ 30% supérieure à la Terre, complète une orbite autour de l'étoile en seulement 2,7 jours. Les chercheurs de l'ULiège ont utilisé leurs télescopes terrestres Speculoos pour confirmer et caractériser cette planète, et aussi sonder le système en profondeur à la recherche d'autres planètes qui auraient pu être "manquées" par Tess. Les observations se sont révélées fructueuses puisqu'elles ont non seulement aidé à confirmer la première planète, mais ont aussi permis d'en détecter une deuxième, précédemment inconnue.



Peut-être de l'eau liquide

Cette seconde planète, nommée Speculoos-2c par les chercheurs de l'ULiège, est d'une taille semblable à la première (environ 40% supérieure à la Terre) mais présente une période orbitale plus longue, d'environ 8,5 jours. Cette période orbitale place la planète dans la zone dite "habitable" autour de son étoile, c'est-à-dire la région de l'espace où les conditions sont favorables à l'apparition de la vie telle que nous la connaissons sur Terre : ni trop loin de son "soleil" pour que l'eau ne gèle pas ni trop proche pour que celle-ci ne s'évapore pas. "Bien que cette planète soit très proche de son étoile, à une distance environ dix fois inférieure à celle de Mercure autour de notre Soleil, la quantité de rayonnement stellaire qu'elle reçoit reste faible, et pourrait permettre la présence d'eau liquide à la surface de la planète, pour autant qu'elle ait une atmosphère suffisante", explique Francisco J. Pozuelos, chercheur à l'Institut d'Astrophysique d'Andalousie, ancien chercheur postdoctoral à l'ULiège et l'un des co-auteurs principaux de l'article. La présence d'eau liquide est considérée comme une condition nécessaire à l'apparition de la vie.



L'équipe de chercheurs va ensuite étudier l'atmosphère de cette planète, notamment avec le James Webb Telescope, pour lequel Speculoos 2c serait la deuxième cible la plus favorable parmi les planètes terrestres potentiellement habitables que l'on connaît actuellement. Elle est surpassée seulement par les planètes Trappist-1, également découvertes par des astrophysciens liégeois, en 2016. "Cette comparaison ne tient cependant pas compte du fait que Speculoos 2c est située à proximité de la limite intérieure de la zone habitable et pourrait par conséquent avoir une atmosphère particulièrement riche en vapeur d'eau, ce qui boosterait alors ses signaux atmosphériques", explique Laetitia Delrez, l'astrophysicienne de l'ULiège auteure principale de l'étude. "De plus, les modèles diffèrent souvent quant à la position exacte de cette limite interne de la zone habitable en fonction des caractéristiques de l'étoile. La découverte de Speculoos 2c offre donc une opportunité unique de pouvoir mieux comprendre et contraindre les conditions d'habitabilité autour des étoiles les plus petites et froides de notre voisinage solaire".



Comme la Terre, Speculoos 2c est sans doute constituée de roches. "Nous ne sommes pas sur à 100% que la planète soit rocheuse car nous ne connaissons pas sa masse, mais sa taille est plus petite que celle de toutes les 'mini-Neptunes' connues et sa nature rocheuse est donc très probable, nous précise l'astronome Michaël Gillon (ULiège). En effet, quand on regarde toutes les exoplanètes de taille comprise entre 1 et 1,6 rayons terrestres et de masse connue, elles sont quasiment toutes rocheuses. Donc, statistiquement, Speculoos-2c (1,4 rayon terrestre) l'est sans doute aussi."

Au-delà de 1,6 rayon terrestre, la majorité des exoplanètes ont une enveloppe gazeuse étendue et on parle plutôt de "mini-Neptunes". Quand on arrive à des tailles similaires à Uranus et Neptune, on parle alors d'exo-Neptunes, ou simplement de planètes géantes.